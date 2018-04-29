Netflix'in The Crown dizisinin maliyeti İngiltere Kraliyet Ailesi'nden fazla mı?

Netflix kısa süre önce İngiliz Kraliyet ailesi hakkında yüklü para harcanarak çekilen dönem dizisi The Crown'un ikinci sezonunu izleyiciyle buluşturdu.

Gelen haberlere göre dizinin ilk sezonu 130 milyon dolara mâl oldu ancak diziyi hayata geçiren Peter Morgan, bu rakamın her iki sezonun toplam bütçesi olduğunu söylüyor.

Her iki türlü de bu rakam çok fazla. Zira bu, yaklaşık bir saat süren her bir bölümün maliyetinin 6,5 ile 13 milyon dolar arasında olduğu anlamına geliyor.

Peki ama Kraliçe İkinci Elizabeth döneminin dizisini çekmek, Kraliçe'nin İngiltere'ye maliyetinden daha fazla olabilir mi?

Film ve dizilere uyarlanan gerçek hayatların ekran ile gerçek maliyetlerini kıyasladık:

İngiltere Parlamentosu, kısa bir süre önce Kraliçe'ye verilen ödeneğin artırılmasına karar verdi.

Böylece Kraliçe'nin ödeneği 2018-2019 döneminde yaklaşık 110 milyon dolara (420 milyon TL) yükselecek. Bu da İngiltere'de vergi mükellefi başına maliyetin 3,6 dolar (14 TL) olacağını gösteriyor.

Bu ödenek, Kraliyet Ailesi'nin sahip olduğu mülklerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödeniyor. Bu mülkler 2016-2017 yıllarında yaklaşık 439 milyon dolar kâr getirdi.

Kraliyet ailesinin yaptığı resmi ziyaretler, törenler ve güvenlik masrafları bu ödenekten karşılanmıyor. Telegraph gazetesine göre, bunlar da eklendiğinde Kraliyet'in asıl yıllık maliyeti 300 milyon dolara yükseliyor. Ancak Monarşi karşıtı gruplar, maliyetin aslında daha yüksek olduğunu savunuyor.

Bunu göz önünde bulundurursak, Kraliçe ve ailesinin, gösterişli televizyon taklitlerinden daha fazla paraya mâl olduğunu söyleyebiliriz.

The Crown'un altı sezon sürmesi bekleniyor. Eğer masraflar aynı kalırsa, söylenenlere göre 780 milyon dolar tutacak. Morgan'ın hesaplamalarına inanacak olursanız ise 390 milyon dolar. Eğer Monarşi yıllık 300 milyon dolara mâl oluyorsa, en azından dizinin üç sezonunun parasını karşılar. Ya da hepsini.

Habere inanmayanlar oldu.

Peki ama Gizli Dosyalar dizisinin yıldızları Mulder ve Scully'i göreve çağırmak daha ucuza gelir miydi?

Bu, ne kadar hızlı çalışacaklarına bağlı.

IMDb sitesine göre, FBI ajanlarının paranormal aktiviteleri araştırdığı ve 90'larda çok tutulan bu dizinin ilk beş sezonunda, bölüm başına 1,5 milyon dolar harcandı.

Pentagon'un operasyona başladığı 2007 yılındaki enflasyona uyarlanırsa, bu bölüm başına 2,1 milyon dolar demek.

Savunma Bakanlığı bu gözü pek ajanları dokuz buçuk sezon için kiralayabilirdi. Buna değer mi? Belki. Oyuncular David Duchovny ile Gillian Anderson'ın hayat verdiği ajanlar Mulder ve Schully'nin karşılaştığı uzaylı sayısı birden fazla. Şimdiye kadar devletin karşılaştığı ise sıfır...

1997 yılında Titanic (Titanik) faciasını anlatan bu filmi izlerken ağlamayana ters gözle bakılıyordu.

Dizinin ana karakterleri Jack ve Rose'u oynayan Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet kalpleri fethetti ve bu zafer filmin kazandığı 11 Oscar 200 milyon dolar gibi ufak bir bedelle geldi.

Peki hangisi daha fazla para tuttu, film mi yoksa talihsiz gemi mi?

RMS Titanic gemisinin yapımına 1909 yılında başlandı ve inşası ile iç döşemesi 7,5 milyon dolara mâl oldu. Bu, filmin yayınlandığı tarihte 127 milyon dolara denk geliyordu.

Gişe filmleri kazanıyor. Görünüşe göre, talihsiz lüks bir yolcu gemisinin hikayesini anlatmak, onu inşa etmekten daha fazla para tutuyor.

ABD'de sağlık sisteminin pahalı olduğu biliniyor. Aynı şey, George Clooney'yi yıldızlığa taşıyan tıp dizisi ER (Acil Servis) için de geçerli.

1998 yılında Amerikan televizyon kanalı NBC, yapımcı Warner Bros'a bölüm başına 13 milyon dolar önerdi.

Peki gerçek bir acil serviste işler ne kadara yürüyor?

Illinois eyaletindeki John H Stroger Jr Hastanesi, dizideki hayali hastane için model alınmıştı ve BBC'ye bir bütçe çıkarmayı kabul etti.

Hastanenin acil servis bölümünü işletmek, çalışanların ücretleri ve ekipmanlar da dahil olmak üzere yılda 41 milyon dolara mâl oluyor.

Dizinin bölüm başına maliyeti olan 13 milyon dolar bugünün 19 milyon dolarına eşit. Bu koşullarda, dizinin bölüm başına maliyetiyle gerçek bir acil servisi beş buçuk ay idare edebilirsiniz.