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Medya

Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinin çekimleri başladı

Çağatay Ulusoy, dizide İstanbul'un son muhafızı Hakan'ı canlandırıyor

07 Mart 2018 23:46

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı dizinin çekimleri İstanbul'da başladı.

Dizinin çekimlerinin başladığı, Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından duyuruldu. Başrol oyuncuları Ulusoy, Turan ve Ergüçlü’nün setten fotoğraflarını paylaşan Netflix Türkiye ekibi, "Bir rivayete göre çekimler başlamış… Setin ilk günü ağızlar kulakta, heyecan ise doruktaymış” ifadelerini kullandı. 

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netflixtük dizisiçağatay ulusoyAyça Ayşin TuranHazar Ergüçlü
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