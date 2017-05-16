"Netflix'in ilk Türk dizisi, çocuğu IŞİD’e katılan babayı anlatacak"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, en büyük online film ve dizi platformu Netflix’in çekeceği ilk Türk dizisinin, çocuğu IŞİD’e katılan bir babayı konu edineceğini iddia etti. O3 Medya tarafından çekilecek dizinin konusu ve kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığını ve projenin henüz senaryo aşamasında olduğunu ifade eden Eyüboğlu, sekiz bölümünün tamamlanıp Netflix’e gönderildiğini ileri sürdü.

Netflix'ten açıklama

Daha sonra Twitter adresinden bir açıklama yapan Netflix, iddianın doğru olmadığını belirtirken orijinal ilk dizinin İstanbul’da geçen bir macerayı konu alacağını açıkladı. Netflix’in Twitter adresinden yapılan açıklama şöyle: