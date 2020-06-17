Netflix Sözcüsü: Türkiye için açıklanan abonelik ve gelir rakamları gerçeği yansıtmıyor

CompariTech, yayınladığı raporda 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye'de 200 bin civarında yeni abone kazanan Netflix’in Türkiye'deki abone sayısının 1.7 milyonu geride bıraktığı belirtilmiş, bu dönemde Türkiye'den 53 milyon dolar civarında bir gelir elde eden Netflix’in ikinci çeyrek sonunda 1.9 milyondan fazla aboneye sahip olması beklendiği kaydedilmişti.

Medyakoridoru'na konuşan Netflix Sözcüsü, konuyla ilgili "Kamuoyunun yalnızca Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Netflix Sözcüsü ayrıca, paylaşılan rakamların gerçeği yansıtmadığına vurgu yaptı ve rakamların önümüzdeki günlerde bizzat Netflix tarafından açıklanacağını ifade etti.