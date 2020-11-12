Netflix'ten iptal edilen projelerle ilgili açıklama

Netflix'ten iptal edilen projelere ilişkin açıklama çok sayıda projeyi iptal ettiği eleştirisine yanıt verdi. Dijital yayın platformunun başkan yardımcısı Bela Bajaria ile Eş CEO’su Ted Sarandos bu iddialarla ilgili veriler sunarak eleştirilere karşı çıktı.

Bir projeyi iptal etmenin acı verici olduğunu ve kimsenin bunu yapmak istemediğini belirten Bajaria, verilere dair şu ifadeleri kullandı:

"İki veya daha fazla sezonlu dizilere bakarsanız, program yenileme oranımızın yüzde 67 olduğunu görürsünüz. Halihazırda bu sayı, endüstri standartlarına uygun."

Independent Türkçe'nin Deadline'dan aktardığına göre, Başkan Yardımcısı, çok sayıda bir sezonluk dizi yaptıklarını söylerken insanların bu yüzden projelerin ilk sezonda iptal edildiğini sandığını vurguladı.

Bajaria, pilot bölümden ziyade sezonluk dizi talep ettiklerini ve bunun da projelerin ilk sezondan sonra iptal edilmesine sebep olduğunu ifade etti. Bu sistemle yazarların daha yaratıcı olduğunu söyleyen Bela Bajaria, kendileri için doğru model olduğunu düşündüğünü ekledi.

Ted Sarandos ise Netflix ve benzeri yayın platformalarından önce 100 bölümü ya da 4 sezonu geçmeyen yapımların başarısız kabul edildiğini ve bu eski ölçüt yüzünden izleyicilerin dizilerin iptal edildiğini sandığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Birçok proje, tam anlamıyla neyseler o kadar başarılı olabilir. Bunların hikayelerini de bir, iki veya 5 sezonda anlatabilirsiniz. Sanırım eski yöntemlerle ölçüldüğü için bu konuda çok konuşuluyor."