Netflix'te yayınlanacak Sıcak Kafa dizisinde oyuncu değişikliği: Haluk Bilginer'in yerine gelen isim belli oldu

Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran'ın da ararsında olduğu, başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Sıcak Kafa dizisinde Haluk Bilginer'in yerine Hakan Gerçek'le anlaşıldı.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Haluk Bilginer'in Netflix'te yayınlanacak olan Sıcak Kafa isimli dizinin kadrosuna dahil olmuştu. Dizine oyuncu değişikliği yaşanırken, Bilginer yerine ünlü oyuncu Hakan Gerçek ile anlaşıldı.

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in adı ise Onur Saylak’ın Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği Uysallar dizisinde geçiyor.

Mert Baykal’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Tims&B'nin yapımcılığında Netflix için çekeceği Sıcak Kafa dizisine dair detaylar henüz netleşmedi. Dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Dizinin kadrosunda kimler yer aldı?

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sıcak Kafa'nın kadrosunda Gonca Vuslateri, Hazal Subaşı, Erdem Akakçe, Feriha Eyüboğlu ve Tilbe Saran gibi isimler yer alıyor. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği, Afşin Kum tarafından kaleme alınan kitaptan uyarlanacak olan yapıma son olarak oyuncu Osman Sonat dahil oldu.