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Kültür-Sanat

Netflix, Milliyet yazarını yalanladı: Söylentilere inanma, İstanbul’da gizemli bir macera yakında!

"Söylentilere değil, şehir efsanelerine inan"

20 Mayıs 2017 18:14

En büyük online film ve dizi platformu Netflix, çekeceği ilk Türk dizisinin, çocuğu IŞİD’e katılan bir babayı konu edeceğini yazan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu’nu yalanladı.

"Netflix'in ilk Türk dizisi, çocuğu IŞİD’e katılan babayı anlatacak"

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, O3 Medya tarafından çekilecek dizinin konusu ve kadrosu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığını ve projenin henüz senaryo aşamasında olduğunu belirterek, sekiz bölümünün tamamlanıp Netflix’e gönderildiğini yazmıştı. Eyüboğlu, şunları söylemişti:

“Amerikalı bir baba, IŞİD’e katılan oğlunu bulup kurtarmak için Türkiye’ye gelir ve Güneydoğu’ya geçer. Baba, bölge halkından aldığı destekle Irak’a geçer ve IŞİD’e katılır.  Kısa sürede terör örgütünün önemli militanlarından biri olan babayı IŞİD, haremine verdiği esir kadınlarla ödüllendirir. Baba; kadınlardan birinin Alman olduğunu, onun da çocuğunu kurtarmak için IŞİD’e katıldığını öğrenir.”

"Söylentilere değil, şehir efsanelerine inan"

Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eyüboğlu’nun yazısı “Söylentilere değil, şehir efsanelerine inan. İlk Türkçe Netflix Orijinal dizisiyle #İstanbul’da gizemli bir macera çok yakında!” sözleriyle yalanlandı.

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