Netflix, La Casa de Papel'in Kore versiyonunu hazırlıyor

Netflix, kendi yapımı olan İspanyol aksiyon gerilim dizisi “La Casa de Papel”in Kore versiyonunu yapacak. Dizinin Korece uyarlaması, "The Guest", "Voice" ve "Black" gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Kim Hong-Sun tarafından yönetilecek.

Beyazperde'nin aktardığına göre, La Casa de Papel'in yaratıcısı ve baş yapımcısı Alex Pina; "Dizimiz, kültürel sınırların ötesine geçmeyi ve dünyanın her yerinden binlerce izleyici için bir referans noktası olmayı başardı. İşte bu yüzden, 'La Casa de Papel' dünyası Koreli içerik oluşturucular için bir uyarlama yapacak kadar çekici. Eylemin Kore Yarımadası'nda kurulmuş olması da bana gerçekten çok sevindiğim bir kilometre taşı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Netflix orijinal dizisi “My Holo Love” ve tvN dizisi “Psychopath Diary” dahil olmak üzere birçok dizinin senaristliğini üstlenen Ryu Yong-Jae ve ekibi, 12 bölümlük uyarlamanın senaryo yazarı olarak belirlendi. Prodüksiyon tarihleri ​​ve senaryo çalışmaları için takvim belirlendi.