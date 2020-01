Netflix kullanıcıları, dizinin kaderini belirleyecek

Online içerik platformu Netflix, üreteceği yeni interaktif dizilerde kullanıcılarına hikayenin gidişatını ve sonunu değiştirme şansı verecek.

The Crown ve House of Cards gibi yapımlarla adından söz ettiren Netflix, izleyicilerin dizinin gidişatıyla ilgili karar vereceği proje üzerinde çalışıyor. Bu projeye uygun olarak üretilecek dizilerde, izleyiciler önemli kararlar kumandalarının tuşuna dokunarak verebilecek.

Örneğin, Hapishanede geçen bir hikayeyi anlatan “Orange Is The New Black” dizisindeki Chapman karakterinin bir çeteye katılıp katılmayacağına izleyici karar verebilecek.

Şirkete yakın bir kaynak bu projeyi anlatırken, bir ağaç misali dalları olan ve her biri farklı gelişmelere ve sonlara giden hikayeler hazırlanacağını, izleyicilerin seçimlerini bunlar arasında yapacağını söyledi.

Bunun deneysel bir çalışma olduğunun altını çizen kaynak, başarılı olup olunmayacağına bakacaklarını söylüyor. Bu yeni teknik de yapımcılar için yeni bir alan açacak.

Netflix, bu yıl sonuna kadar çocuklar için hazırlanmış interaktif “Kendi Maceranı Seç” yapımını denemeyi planlıyor. Bu formatın başarılı olması halinde yetişkinler için TV programlarında da interaktif içerikler oluşturulacak.

Netflix Başkanı Reed Hastings de yeni projeyi doğrularken “Bir kez etkileşimi sağlarsanız her şey deneyebilirsiniz” diyerek duyduğu heyecanı gözler önüne serdi.