Netflix'in orijinal içerik sayısı yüzde 12 azaldı

Video içerik platformu Netflix'in pandemi döneminde orijinal içeriklerinin sayısında geçen yıla göre yüzde 12 düşüş görüldü. Platform, 2020 yılının ocak ayından nisan ayına kadarki süreçte 180 orijinal içerik yayınlarken bu yıl, bu sayı 159’a düştü.

Bloomberg, Netflix’in karantinalar ve kısıtlamalardan 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde fazlasıyla etkileneceğini belirtiyor. Platform, orijinal yapımları için hazırlıkları aylar öncesinden tamamladığı için salgının başladığı 2020 döneminde pek de bu sağlık krizinden etkilenmiş görünmüyordu; ancak üretim açısından geçen yılın büyük bir bölümünü hareketsiz geçiren platform bu yıl orijinal içerik açısından sıkıntılar yaşamaya başladı.

Salgın nedeniyle evde daha çok vakit geçirildiği için platformun abone sayısında da ciddi artışlar yaşansa da 2020’nin üçüncü çeyreğinde bu artışlar bir hayli düşüyor. Analistler Netflix’in 3,3 milyon yeni aboneye sahip olmasını beklerken, platform 2,2 milyon yeni abone bildirdi.