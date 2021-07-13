Netflix, Cursed dizisini ilk sezon sonunda iptal etti

Netflix, fantastik drama kategorisinde izleyicilerini karşılayan Cursed dizisini iptal etti.

Netflix, Kral Arthur efsanesinin önemli bir karakterine dayanan fantastik diziyi bir sezonun ardından iptal ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile yayın hayatına başlayan Cursed dizisinin iptal edilmesi sürpriz olarak karşılanmadı. Zira Netflix‘in diziye olan ilgiyi yetersiz gördüğü iddia ediliyor.

Dizi, fantastik ve tarihi hikayeleri sevenlerin ilgisi çekmiş olsa da değerlendirme kriterlerinde ve puanlama sistemi barındıran sitelerde sınıfı geçemedi. Netflix, bunun üzerine yeni bir sezon yapmama kararı aldı. Dizinin başka bir platformda devam etme hamlesi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk sezonu geçen yıl 17 Temmuz'da yayınlanan Cursed, doğal dünyanın yok edilmesi, inanç baskısı, savaşın anlamsızlığı ve imkansızın karşısında liderlik etme cesareti gibi temaları işledi.