Netflix, Çağatay Ulusoy'un oynadığı yeni filmi 'Mücadele Çıkmazı'nı duyurdu

Netflix, Çağatay Ulusoy'un başrol olarak yer olacağı yeni filmi Mücadele Çıkmazı'nı duyurdu. Filmde hayatını çöp toplayarak kazanmaya çalışan bir babanın hikayesi anlatılıyor.

Filmde Çağatay Ulusoy'a Turgay Tanülkü, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı ve Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor. Senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait olan ve yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu, geçtiğimiz hafta çekimleri tamamlanan Mücadele Çıkmazı'nın Netflix'te yayınlanacağı duyuruldı.