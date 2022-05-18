Netflix, abone kaybından sonra 150 çalışanını işten çıkardı

Netflix'in 10 yıl içerisindeki ilk abone kaybını bildirmesinden 1 ay sonra, 150'ye yakın çalışanın da işten çıkarıldığı açıklandı.

İşten çıkarmaların çoğunun ABD'de de gerçekleştiği ifade edilirken; bir Netflix temsilcisinin, CNBC'ye salı günü yaptığı açıklamada, Netflix'in şirket genelinde yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardığı doğrulandı.

Temsilci, "Gelirlerimizin düşüşü ve büyümemizin yavaşlaması; şirketin maliyetlerini artırmayı da yavaşlatmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor" dedi.

Temsilci, açıklamasının devamında; “Ne yazık ki bugün, çoğu ABD merkezli olan yaklaşık 150 çalışanı işten çıkarmak zorundayız. Bu değişiklikler, bireysel performanstan çok iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da durumu özellikle zorlaştırıyor çünkü hiçbirimiz böyle harika iş arkadaşlarına veda etmek istemiyoruz. Oldukça zor olan bu geçiş döneminde, onları desteklemek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.