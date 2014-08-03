Netenyahu'dan ABD'ye: Bizi ateşkese zorlamayın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cuma günü başarısız olan ateşkesin ardından Beyaz Saray’la yaptığı görüşmede, “Bizi ateşkese zorlamayın” dediği iddia edildi. Netanyahu’nun ABD ’li yetkililerle konuşmalarına yakın olan kaynaklar, İsrail Başbakanı’nın “Bir daha ateşkes konusunda benim ne yapacağımı tahmin etmeye çalışmayın” ifadelerini kullandığını belirtti.

'Washıngton bana güvenmeli'

AP’nin haberine göre, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro’yla yapılan konuşmayla ilgili bilgi veren kaynaklar, Netanyahu’nun ateşkes konusunda güvenilebileceğini vurguladığını söyledi. İddialara göre Netanyahu, “Washington benim Hamas konusunda yaptıklarıma güvenmeli. ABD ve diğer ülkelerin Gazze’deki operasyona destek vermesini bekliyorum” dedi.

Konuşma hakkında bilgi veren yetkililer isimlerini açıklamak istemezken, Netanyahu’nun benzer ifadeleri ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’le konuşmasında da kullandığını sözlerine ekledi.