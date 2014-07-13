Netenyahu: Gazze'de şiddeti yavaş yavaş artan bir güçle Hamas'ı vuracağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Sükuneti sağlayıncaya kadar Gazze'de şiddetli bir şekilde operasyonlara devam edeceğiz" dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Netanyahu, operasyonların ne zaman biteceğini bilmediğini belirterek "Uzun zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail devlet radyosu Netanyahu'nun toplantıda, "İsrail, Gazze'de Hamas ve diğer terörist örgütlere karşı askeri operasyonlarını kararlılıkla sürdürecektir. Hamas'ı şiddeti yavaş yavaş artan bir güçle vuracağız" dediğini aktardı.

Düşman camilere saklanıyor

Haaretz gazetesinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, "Hamas roketlerle İsrail şehirlerini rastgele ve yoğun bir şekilde vurmayı seçti. Biz ise Hamas'ı şiddeti yavaş yavaş artan bir güçle vuracağız" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Şunu iyi anlamalıyız ki, düşman camilerde saklanıyor, hastanelerin depolarını silah deposu olarak kullanıyor ve liderleri kreşlere yakın yerlerde oturuyor" diye konuştu.

Her şeyden Hamas sorumlu

Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşman, Gazzelileri canlı kalkan olarak kullanıyor. İsrail operasyonlarda sivillerin zarar görmesinden üzgün fakat olanlardan Hamas sorumludur. İsrail'le Hamas arasındaki fark, biri İsrail halkını füzelerden korumak için füze savunma sistemleri kurarken, diğeri füzelerini korumak için halkını kullanıyor."

İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 166 kişi hayatını kaybetti, bin 120 kişi yaralandı.