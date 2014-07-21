Netenyahu, Erdoğan'ı ABD'ye şikayet etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze saldırısı nedeniyle kendilerini Hitler'e benzeten Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin Yahudi karşıtlığı olduğunu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'ye ilettiğini söyledi.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Türkiye başbakanının söylediklerinde gelinen noktayı duydum" dedi.

İsrail Başbakanı, Erdoğan'ın sözlerinin 'Yahudi karşıtlığı olduğunu' ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı görüşmede de dile getirdiğini ifade etti.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili olarak ise "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek" ifadesini kullandı.



Başbakan Erdoğan Hatay mitinginde Gazze saldırısı nedeniyle İsrail'i eleştirmiş ve "Hitler'in atalarına yaptığının daha beterini Filistinlilere yapıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Obama: Sivil kayıplardan endişeliyiz

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama da Gazze'deki durumla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Obama görüşmede, Dışişleri Bakanı Kerry'nin bir ateşkes üzerinde çalışmak üzere yakında Kahire'ye gideceği bilgisini verdi.

Açıklamada, Obama'nın görüşmede, "İsrail'in devam eden askeri operasyonunu ele alarak, Hamas tarafından İsrail'e yönelik saldırıları bir kez daha kınadığı ve İsrail'in kendisini savunma hakkını yeniden teyit ettiği" belirtildi.

Obama'nın, "Gazze'de giderek artan sayıda Filistinli sivil ölümleri ve İsrailli askerlerin kaybı dahil olmak üzere artan can kaybına dair ciddi endişesini de dile getirdiği" kaydedildi.

BM acil toplanacak

Yaşanan gelimeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye saati ile 4.30'da toplanma kararı aldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ise Katar'da temaslarda bulunuyor.

Katar Dışişleri Bakanı ile görüşen Ban, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı; "İsrail'in sivilleri korumak için elinden gelenin fazlasını yapması gerek" dedi.