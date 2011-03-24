-NETANYANU: "İSRAİL GEREKLİ CEVABI VERECEK" TEL AVİV (A.A) - 23.03.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerek ülkenin güneyinde devam eden ve gerekse bugün Kudüs'te meydana gelen saldırılara, akıllıca ve gereken sorumluluğun bilincinde gerekli cevabı vereceklerini söyledi. Netanyahu, resmi bir ziyaret için Rusya'ya hareketi öncesinde, Ben-Gurion Havalimanında yaptığı açıklamada, "Bizim kararlılığımızı sınamaya çalışıyorlar, ulusumuzun gücünü sınamaya çalışıyorlar. Bölgedeki sükuneti ihlal etmeyi deneyenler, hükümetin, ordunun ve halkın ülkelerini savunmak için demirden bir iradeleri olduğunu göreceklerdir'' dedi. İsrail Başbakanı, bölgede bir dizi operasyonlar yapılacağından da kuşku duyulmaması gerektiğini belirtti. Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanında Savunma Bakanı Ehud Barak, Genelkurmay Başkanı Beni Gantz, İç Güvenlik Servisi (Şabak) Başkanı Yuval Diskin ile diğer üst düzey savunma yetkililerinin katıldığı bir durum değerlendirmesi toplantısı yapmıştı. Özellikle Gazze Şeridi ile tansiyonun değerlendirildiği belirtilen toplantıda, Hamas'a ait altyapıya ve hükümet binalarına saldırılar, Gazze'deki militan grupların askeri liderlerinin elimine edilmesi ve benzeri operasyonların gündeme geldiği öğrenildi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ise İsrail'in güneyindeki bölgelerde ve Kudüs'te sivillere saldıranlara hiçbir hoşgörü göstermeyeceklerini ifade etti. Anamuhalefet partisi lideri, Kadima Başkanı Tzipi Livni de "İsrail'in teröristlere karşı güç kullanması" çağrısında bulundu. Livni, geçmişte, kendilerinin de aynı durumda olduğunda, Hamas'a aynı şekilde davrandıklarını belirtip, "Onlarla (Hamas) mücadelenin tek yolu bu" diye konuştu. Livni, Ehud Olmert'in Başbakanlığının son dönemlerinde düzenlenen, 2009 başındaki Dökme Kurşun operasyonu sırasında Başbakan Yardımcılığını yürütüyordu. Dökme Kurşun operasyonunda, 1400'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.