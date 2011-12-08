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Dünya

Netanyahu'ya 'niçin yalancı' dedim

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "yalancı" olarak nitelendirme sebebini ilk kez açıkladı.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "yalancı" olarak nitelendirme sebebini ilk kez açıkladı.
 

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, iki hafta önce bir Yahudi heyetini kabulünde adeta özür dilercesine Netanyahu'yu "yalancı" olarak nitelendirme sürecini anlattı. Sarkozy'nin bu açıklamaları heyette bulunan bir İsrailli askeri yetkili tarafından basına açıklandı.


İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre, Sarkozy, Netanyahu'ya Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli esir asker Gilad Şalit'ın Mısır'dan İsrail'e transferinde bir Fransız askeri helikopterinin kullanılmasını istedi. Ancak Sarkozy'nin bu teklifi İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından kabul görmedi.



Natenyahu'yu Obama'ya şikayet etmişti


Sarkozy bunu üzerine hiç olmazsa Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Christophe Bigot'un Şalit'in karşılandığı törende yer almasını istedi. Bu teklif de İsrail Başbakanı tarafından reddedilince, Sarkozy ekim ayında Fransa'da yapılan G-8 zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama ile konuşurken Netanyahu'nun politik oyunlarından bıktığını belirterek, "yalancı" olarak nitelendirmişti.


Hamas'ın yıllarca esir olarak tuttuğu Gilad Şalit aynı zamanda Fransız vatandaşlığına sahipti. Şalit'in serbest bırakılma sürecinde Fransa da çaba harcamıştı. Cumhurbaşkanı Sarkozy, bu nedenle İsrailli askerin serbest bırakıldığı törenlerde Fransa'nın da temsil edilmesini talep etmişti.



Şalit'e karşılık 1070 Filistin'li mahkum


İsrailli asker Gilad Şalit, uzun yıllar Hamas'ın esiri olarak Gazze'de tutulduktan sonra Hamas'la İsrail arasında yapılan anlaşma çerçevesinde serbest bırakılmıştı. İsrail, Şalit'e karşılık 1070 Filistinli tutukluyu salıverme sözü verdi. Filistinli mahkumların yaklaşık yarısı serbest kaldı. Diğer yarısının da önümüzdeki günlerde bırakılması bekleniyor.



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