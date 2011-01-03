-NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇABALAR SÜRÜYOR TEL AVİV (A.A) - 03.01.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile ilişkileri düzeltme yönünde çabaların sürdüğünü aktardı. İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda dış ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulunan Netanyahu, özellikle Filistinliler'le barış süreci üzerinde durdu. "Gerçek şu ki, aksi yönde çıkan haberlere rağmen İsrail, inşaatlarda yasağın uzatılması konusunda hazırlıklıydı" diyen Netanyahu, ABD'nin bu noktada "haklı olarak o yöne gitmeyip can alıcı konuların ele alınabilmesi için taraflar arasındaki derin ayrılıkları giderecek toplantılara yönelik bir taslak hazırlama kararı aldığını" söyledi. İsrail Başbakanı, Amerikalılarla bu konudaki müzakereleri sırasında "Bu konuyu kabineye götürebilir ve (yeni) inşaat yasağının geçmesini sağlayabilirim" dediğini ifade etti ancak "Sonrasında, Amerikalılar'dan, bu konuyu unutmamı söyleyen bir mesaj aldım" diye konuştu. Netanyahu, "ABD'nin bunun olumlu bir sonuç vermeyeceği ve moratoryumların sonu gelmez biçimde birbiri ardına uzatılmasından başka bir işe yaramayacağı yolunda görüş bildirmesine karşın, yine de buna razı olduğunu" iddia etti. İsrail Başbakanı, Filistinlilerle olan temasların bir bocalama süreci içinde olduğunu da söyledi. -MITCHELL YENİDEN GELECEK- Netanyahu ayrıca, ABD Ortadoğu temsilcisi George Mitchell'in bu ayın ortasında yeniden İsrail'e gelmesinin beklendiğini de ifade edip, aradaki görüş farklılıklarını gidermek ve kilit konulardaki gelişmeleri incelemek amacıyla en erken önümüzdeki hafta bölgede olabileceğini de anlattı. Binyamin Netanyahu, siyasi süreçte bugün varılan çıkmazla ilgili olarak da Filistinlileri suçladı ve hükümeti kurduğu günden bu yana Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a başvurmasına rağmen, hiçbir cevap alamadığını, süreci ilerletmek için pekçok adım attıklarını ancak Filistinliler'in bir santimetre bile ilerlemediğini savundu, "Abbas'la bir çok görüşme yaptım. Ama bir değişiklik olmadı ve Filistinliler'in tavrında da hiçbir ilerleme olmadı" ifadelerini kullandı. Netanyahu, komisyonda bir soru üzerine de iki devlet konusuna 1996 yılından bu yana destek verdiğini anlatırken, anamuhalefet lideri Tzipi Livni ile aralarında bir münakaşa da yaşandı. Livni, Netanyahu'yu "Kimse size inanmıyor, farklı forumlarda farklı farklı şeyler söylüyorsunuz" diye suçladı. -SURİYE İLE İLİŞKİLER- Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Netanyahu, "Suriye'yle müzakereler için istekli ve hazırız. Bugünkü problem, Suriye'nin herşeyi önceden istemesi. Suriyeliler, müzakereler başlamadan önce bile tüm toprağı istiyorlar. Biz bu konuda ilerleme sağlanmasından yanayız. Arada elçiler konusunda sıkıntı yok ama problem, onların herşeyi müzakereler öncesinde istemesi" diye vurguladı. -SINIRI ATEŞE ATMA NİYETİMİZ YOK- Netanyahu, suikaste kurban giden Lübnan'ın eski Başbakanı Refik Hariri'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya değindi, durumun netleşeceği umudunda olduğunu belirterek, "Biz konuyla ilgili değiliz ve sınırı ateşe atmaya da niyetimiz yok" dedi. Lübnan ile sınır boyunca sızmaları önlemek amacıyla bir bariyer inşa edilmesini düşündüğünü söyleyen İsrail Başbakanı, Mısır sınırına inşa ettikleri bariyeri uzatabileceklerinin altını çizdi. -TÜRKİYE İLE ÇABALAR SÜRÜYOR- Türkiye ile ilişkilere de değinen Netanyahu, "Çabalar devam ediyor" derken, "iki ülke ilişkilerindeki kötüleşmenin" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in katıldığı Davos'taki toplantıyla başladığını ifade etti. Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çerçevesinde, "Karmel dağlarındaki yangın sırasında, İsrail askerlerine dava açılmasını önlemek için bir fırsat penceresi açıldığını görmüştüm" diye konuştu.