Netanyahu'nun oğlunun 20 milyar dolarlık doğal gaz pazarlığı ses kaydıyla ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu ve İsrailli doğal gaz milyarderinin oğlu Nir Maimon’la aralarında geçen ses kayıtları doğal gaz anlaşmasını ortaya çıkardı. Yair Netanyahu’nun ses kaydının Tel Aviv’de bir striptiz kulübünde kayda alındığı belirtildi. Netanyahu’nun ses kayıtları, arkadaşının babasıyla yapılan 20 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını ortaya koydu.

Aralarında geçen konuşmalarda Yair Netanyahu’nun milyarder iş adamı Koby Maimon’un oğlu Nir Maimon’a, “Babam 20 milyar dolarlık gaz anlaşması imzaladı ve sen benden 400 Şekel’i mi esirgiyorsun” dediği ifade edildi.

Öte yandan Binyamin Netanyahu’nun avukatının ses kaydının yayınlanmasını engellemeye çalıştığı bildirildi..