Netanyahu'dan "İsrail'de, Nazi Almanya'sını andıran işaretler var" diyen generale tepki

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan, Kudüs'te Holokost anma gününde yaptığı konuşmada "Günümüz İsrail'inde, Nazi Almanyası'ndaki mide bulandırıcı süreci andıran işaretler var" dedi. Golan'ın sözleri özellikle milliyetçi çevrelerde öfke yaratırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da sert tepki gördü.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, Golan'a "tam güveni" olduğunu söyleyerek destek verdi. Genelkurmay Başkanı ve diğer İsrailli yetkililer söz konusu sözleri "Toplumda yükseliş gösteren endişe verici trendler hakkında bir uyarı" olarak yorumlayıp, Golan'ı savunmuştu. Ancak Netanyahu haftalık bakanlar kurulu toplantısında Golan'ın sözlerini çirkin olarak nitelendirip, "Bu sözler İsrail'e zarar vermekte ve Holokost'u da ucuzlaştırmaktadır" dedi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve işgâl edilen bölgelerde yaklaşık 6 milyon Yahudi'nin sistemli bir şekilde öldürüldüğü soykırım Holokost olarak adlandırılıyor.