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Dünya

Netanyahu'dan Filistinlilere uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlileri bağımsızlık konusunda tek taraflı adım atmamaları için uyardı.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlileri bağımsızlık konusunda tek taraflı adım atmamaları için uyardı.

BBC'nin haberine göre Netanyahu böyle bir adımın İsrail ile Filistinliler arasında geçmişte imzalanan anlaşmaları geçersiz kılacağını, tek alternatifin müzakere olduğunu dile getirdi.

Filistinli başmüzakereci Saib Erakat, barış sürecinin yeniden başlaması konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadığı için hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bağımsız bir Filistin devletini tanımasını isteyeceğini açıklamıştı.

Erakat talebin, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere 1967 savaşında İsrail'in ele geçirdiği bölgeleri kapsayacağını söyledi. Erakat, bağımsızlık talebine ilişkin herhangi bir zaman diliminden bahsetmedi.

Filistinliler, barış görüşmelerinin yeniden başlayabilmesi için İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim merkezi inşaasını durdurmasını istiyor.

Halihazırda işgal altındaki topraklarda 500 bin civarında yerleşimcinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Erakat, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada ''biz karara vardık, Güvenlik Konseyi'ne gidecek ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, Haziran 1967 sınırları üzerinde bağımsız Filistin devletini tanımalarını isteyeceğiz'' dedi.

Erakat, ayrıca Avrupa Birliği ve Rusya'dan, ayrıca diğer ülkelerden de destek arayışında olacaklarını da söyledi.

Erakat'ın açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde yürütülen barış sürecini çabalarının sonuç vermemesinin Filistin tarafında yarattığı rahatsızlığı ortaya koyuyor.

Bağımsızlık ilanı barış sürecinde yaşanan tıkanıklığın aşılamaması durumunda Filistinlilerin masaya sürebileceği seçeneklerden yalnızca birisi.

Diğer seçenekler BM'den uluslararası toplumun söz verdiği devletin sınırlarını belirmesinin talep edilmesi, Filistin yönetiminin lağvedilmesi ardından da İsrail vatandaşlığı altında eşit haklar mücadelesi verilmesi.

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