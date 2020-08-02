Netanyahu, yönetimine karşı protestolardan medyayı sorumlu tuttu: Kuzey Kore seviyesine ulaştılar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında kendi yönetimine karşı sürdürülen protestolardan medyayı sorumlu tuttu. Netanyahu, bazı basın organlarının 'gerçekleri çarpıttığını, eylemcileri tahrik ettiğini ve yanlı davrandığını' öne sürerken, "Sovyetler Birliği dönemi demek istiyorum ama basın açısından Kuzey Kore seviyesine ulaşıldı" dedi.

Euronews'in haberine göre, binlerce kişi, Netanyahu'yu Koronavirüs krizini ve salgının yol açtığı ekonomik zararı kötü yönetmekle suçluyor. Haftalardır devam eden gösterilerde ayrıca yolsuzluk, rüşvet alma ve güven ihlali gibi suçlamalardan ötürü yargılanan bir kişinin başbakanlık koltuğunda oturmaması gerektiği dile getiriliyor.

Netanyahu karşıtı protesto dalgaları, Koronavirüs'e rağmen Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde en az 260 noktada devam etti. Netanyahu ise istifasını isteyen göstericileri, kendisini devirmeye çalışan "solcular" ve "anarşistler" olarak tanımladı.

Protestolar genel olarak barışçıl bir ortamda sürerken zaman zaman polisle göstericiler arasında ufak çaplı hadiseler yaşandı. Bazı noktalarda ise Başbakan Netanyahu yanlısı aşırı sağcı marjinal grupların göstericilere saldırması sonucu küçük çaplı çatışmalar meydana geldi.

"Medyanın durumu Kuzey Kore seviyesine ulaştı"

Bakanlar kurulu toplantısı sırasında açıklama yapan Netanyahu, medyayı, protestoları "kışkırtmak" ve protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını yanlış aktarmakla suçladı.

"Daha önce hiç bu kadar çarpık ve saptırılmış bir seferberlik olmamıştı" ifadesini kullanan Başbakan Netanyahu, "Sovyetler Birliği dönemi demek istiyorum ama basın açısından Kuzey Kore seviyesine ulaşıldı" şeklinde konuştu.

"Beni ve ailemi öldürmek için çağrılar yapılıyor ama medya görmüyor"

İddialarını daha da ileri bir noktaya taşıyan Netanyahu, medyanın "önceki gün ve neredeyse her gün yapılan başbakanı ve ailesini öldürmek için vahşi ve önü alınamaz tahrikleri ve çağrıları görmezden geldiğini" söyledi.

Protestoların virüsün yayılmasına ve cadde ve sokakların kapanmasına yol açtığını belirten Binyamin Netanyahu, sağ görüşlü protestoculara bu kadar izin verilmediğini kaydetti.

Gantz'dan protestolara dolaylı destek

Bakanlar kurulu toplantısında ülkenin alternatif başbakanı olarak bilinen koalisyon ortağı Mavi Beyaz İttifak lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz ise, şiddete bulaşmadıkça gösterilerin yapılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Gantz, "Protesto hakkı, demokrasinin can damarıdır ve şiddet ise demokrasinin temelinin erozyonudur" dedi.

Aynı toplantı içerisinde Gantz'ın Netanyahu'ya karşı bu ifadeleri kullanması, ülkedeki 'koalisyonun temelinin çok da sağlam olmadığı' yorumlarına neden oldu.