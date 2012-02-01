-Netanyahu yeniden seçildi KUDÜS (A.A) - 01.02.2012 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden Likud Partisi'nin liderliğine seçildi. Likud Partisi'nin sözcüsü Yigal Movermacher, Netanyahu'nun, liderlik seçiminde oyların yüzde 75'ini alarak yine parti başkanlığına getirildiğini söyledi. Netanyahu, oylamadan sonra yaptığı zafer konuşmasında, "Likud, ülkeye sorumlu bir biçimde liderlik etmeyi sürdürecek. Dünyada hiçbir ülkenin karşı karşıya olmadığı büyük zorluklarla yüz yüzeyiz ve inanıyorum ki, Likud yolunda hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz" dedi. Binyamin Netanyanu, partisinin liderlik yarışında aşırı milliyetçi Moşe Feiglin ile karşı karşıyaydı. Moşe Feiglin, Likud'a oy verenlerin çoğunun, Başbakan'ın Filistinlilerle barış sürecinde çok yumuşak davrandığı düşüncesinde olduğunu savunuyordu. İsrail'de 2009 yılından bu yana Başbakan olan Netanyahu, bağımsız Filistin devleti kavramını gönülsüzce kucaklamış, bu, İsrail'in dini nedenler ve güvenlik sebebiyle Batı Şeria'yı bırakmaması gerektiğine inanan muhafazakar Likudluları kızdırmıştı.