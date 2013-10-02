Netanyahu Ruhani'yi 'koyun postu içindeki kurt'a benzetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani için "koyun postu içideki kurt" benzetmesi yaptı.

BM'nin 68. Dönem Genel Kurulu'nun son konuşmacısı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programını ve İranlı yetkililerin son dönemde başlattıkları ılımlı yaklaşımı hedef aldı.

Konuşmasının büyük bir bölümünü İran'a ayıran Netanyahu, İsrail'in tek başına kalsa bile bu ülkenin nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini belirterek, uluslararası toplumdan İran'a uygulanan yaptırımları daha da artırmasını istedi.

Netanyahu, İran'a yönelik uluslararası yaptırımların ancak bu ülkenin nükleer programından vazgeçmesi halinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ‘sevimlilik saldırısı’nı ülkesinin nükleer silah edinmeye giden süreçte yaptırımlardan kurtulmak için kullandığını savunan Netanyahu, "Barışçıl enerji üretmek isteyen bir ülke niçin yeraltına nükleer tesis kurar ve niçin BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı gelir " diye sordu.

'Keşke inanabilsek'

"Keşke diğerleri gibi biz de Ruhani'nin sözlerine inanabilsek" diyen Netanyahu, ancak kendilerinin sözlerden çok eylemlere odaklandıklarını söyledi.

New York'taki temaslarında ılımlı mesajlar veren Ruhani'nin nükleer silah edinme konusunda selefleriyle aynı amacı taşıdığını iddia eden Netanyahu, "Ahmedinejad kurt postu içindeki kurttu ama Ruhani koyun postu içindeki kurt" ifadesini kullandı.

Bütün İran cumhurbaşkanlarının, Ayetullah Ali Hamaney'in ‘diktatör ve gerçek güç’ olduğu rejime hizmet ettiğini öne süren Netanyahu, İran'ın Suriye'deki insani trajedi dolayısıyla üzüntü duyduğunu söylediğini ancak gerçekte bu ülkede masumların katledilmesine ortak olduğunu savundu.

Cevap hakkını kullanan İran delegesinden Khodadad Seifi, Netanyahu'nun konuşmasını ‘kışkırtıcı’ bulduklarını belirterek, İran'ın nükleer silah geliştirmediğini ancak kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi.