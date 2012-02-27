Netanyahu Oscar'ı istiyor!

T24 - İsrail başbakanının umudu, kendi hayat hikayesiyle paralellik gösteren İsrail yapımı 'Footnote' filminin, bu geceki Oscar töreninde ipi göğüslemesi.

Netanyahu, kabineye yaptığı konuşmada, filmin, kendisi dahil olmak üzere "çok sayıda İsraillinin yüreklerine dokunduğunu" belirterek, 'Footnote'a Oscar yarışında iyi şanslar diledi.

'Footnote' filmi, her ikisi de Kudüs'te, Yahudi Üniversitesi'nin Talmud bölümünde profesör olan bir babayla oğulun rekabetini anlatıyor.

İsrail Başbakanı, çocukluğunu geçirdiği semtte çekilmesi ve kendi babasının da profesör olması nedeniyle filmin kendisi için özel bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Yönetmen Joseph Cedar'ın yabancı film kategorisinde Oscar'a aday gösterilen 'Footnote' filmi, NTV ve CNBC-e'den canlı olarak yayınlanacak gecede diğer 4 aday ile birlikte yarışacak.