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Dünya

Netanyahu: Ortadoğu barışı sağlanamaz

İsrail Başbakanı Netanyahu, önümüzdeki iki yılda görüşmelere dayalı bir Ortadoğu barışının sağlanayacağına ihtimal vermediğini söyledi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, önümüzdeki iki yılda görüşmelere dayalı bir Ortadoğu barışının sağlanacağına ihtimal vermediğini söyledi. Filistinliler ise 2011 yılına bağımsız devleti kuracaklarını söylüyor.


Netanyahu bir Amerikan televizyonundaki konuşmasında, Filistin devleti kurulmasının mümkün olacağını ancak, güvenlik ve diğer konulardaki düzenlemelerin tamamlanmasının 2012 yılını bulacağını söyledi.


Batı’nın desteklediği, Amerika’da ekonomi eğitimi görmüş Filistin Başbakanı Selam Feyyad geçen yıl, Filistin devletinin ekonomik ve yasal alt yapısının 2011 yılında tamamlanacağını açıklamıştı. Feyyad bu hedefe, barış görüşmelerine bağımlı olmadan ulaşabileceklerini kaydetmişti.


Netanyahu dünkü bakanlar kurulu toplantısında, Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’le yapacağı görüşmede, Filistinliler’le doğrudan görüşmelere destek isteyeceğini açıkladı. Netanyahu, Mübarek’le bugün görüşecek.

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