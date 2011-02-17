Netanyahu: Nasrallah sığınaktan çıkmasın

T24

Netanyahu, Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanlar Konferansı'ndaki konuşmasında, İsrail'in güçlü bir orduya sahip olduğunu belirtti, kimsenin İsrail'in gücünden ve kendisini savunma yeteneğinden şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Netanyahu, "Kimse, İsrail'in gücünü sınamaya kalkmasın" diye konuştu.Nasrallah'ın açıklamalarına atıfta bulunan Netanyahu, "Nasrallah, Celile'yi ele geçireceğini söylüyor. Benim de buna kesin ve net bir cevabım var. Nasrallah'ın tehditleri gerçekleşmeyecektir" dedi. Netanyahu, Nasrallah'a hitaben "Sığınakta saklananlar, sığınakta kalsın" ifadesini kullandı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail ile Hizbullah arasında, 2006 yazında Güney Lübnan'da patlak veren savaş sırasında yer altında sığınaklarda saklandığı öne sürülmüş; Nasrallah o dönemde kamuoyu önüne çıkmayıp, basın açıklamalarını genellikle bulunduğu gizli yerden, kameralara kaydettirerek yapmıştı.Nasrallah, Beyrut'ta bir gösterideki konuşmasında ayrıca "Siyonist generaller ve subaylar başlarına dikkat etsinler" ifadelerini de kullanıp, "İslami direniş savaşçılarını, Lübnan'da bir savaş çıktığı gün için hazırlıklı olmaya" çağırmıştı. Nasrallah, savaşın çıkması halinde, Hizbullah savaşçılarına İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinin kontrolünü ele geçirme emrinin verilebileceğini de söylemişti. Netanyahu ise konferanstaki konuşmasında, "Tüm komşularımızla barış için uğraştık. Ancak ordumuz da her düşmana karşı İsrail'i korumaya hazır ve hazırlıklıdır" dedi. Mısır'daki protestolara da değinen Netanyahu, kimsenin Mısır'ı gelecekte neyin beklediğini bilmediğini ifade edip, "Washington'dakiler, İran'dakiler bilmiyorlar. New York Times'ın yazarları bile bilmiyorlar" diye konuştu. İsrail'inse, ''Komşularıyla barış içinde yaşayacak demokratik bir Mısır'la ilgilendiğini'' ifade eden Netanyahu, "Diğer taraftan, Tahran'daki liderler farklı bir Mısır görmek istiyor. 21. yüzyıla değil, 9. yüzyıla bakan bir Mısır istiyorlar" iddiasını dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "ülkenin kuzey cephesindeki sakin durumun hep böyle sürmeyeceğini" söylemesi üzerine Nasrallah, bugün sınırda yüzlerce Hizbullah yanlısına yaptığı, dev ekrandan yayımlanan konuşmasında, Lübnan'a girilirse, "Hizbullah savaşçılarına" Celile'nin kontrolünü ele geçirmeleri emrinin verilebileceğini belirtmişti. Nasrallah, ayrıca 2008'de Şam'da öldürülen Hizbullah liderlerinden İmad Mugniye'nin öcünü almak için Hizbullah'ın İsrailli liderleri ve generalleri hedef alabileceği tehdidinde bulunmuştu.