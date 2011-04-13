-NETANYAHU, JUSTİN BİEBER'I KABUL ETMEDİ ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den yapılan roket saldırısından etkilenen çocuklarla görüşmeyi reddeden Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber ile randevusunu iptal etti. Haaretz'in haberinde, Netanyahu'nun danışmanlarının, özellikle genç kızların sevgilisi olan Bieber'la görüşmeyi bir halkla ilişkiler fırsatına dönüştürmek için, Gazze sınırı yakınında geçen haftaki roket saldırısından etkilenen bir grup çocuğu da davet ettiği, ancak Bieber'ın çocuklarla görüşmek istemediği belirtildi. Bieber'ın yarın akşam vereceği konserden önce genç şarkıcıyla makamında görüşmeyi planlayan Netanyahu'nun, Bieber'ın çocuklarla görüşmeyi reddetmesi üzerine görüşmeyi iptal ettiği kaydedildi. İsrail'de geçen hafta bir okul servisi, çocukların otobüsten inmesinin hemen ardından roketle vurulmuş, saldırıda bir çocuk ağır yaralanmıştı.