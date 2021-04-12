Netanyahu: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ı "Ortadoğu'daki en büyük tehdit" olarak nitelendirerek, nükleer silah arayışından asla vazgeçmeyen İran'ın bunu elde etmesine asla izin vermeyeceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail ziyaretinde bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün düzenlediği ortak basın açıklamasında, İran'ın İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ni sabote ettiği yönündeki suçlaması hakkında yorum yapmadı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Başbakan Netanyahu, "İran, nükleer silah üretme ve onları gönderecek füzeler yapma çabasından hiçbir zaman vazgeçmedi. İsrail Başbakanı olarak, İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik soykırım hedefini gerçekleştirmek için nükleer kapasiteye sahip olmasına asla izin vermeyeceğim" dedi.

İran, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisini hedef alan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek, intikam sözü vermişti.