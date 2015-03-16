Netanyahu iki devletli çözümü reddetti



İsrail'de genel seçimlere kısa bir süre kala Başbakan Benyamin Netanyahu iki devletli çözüm önerisini kesin bir dille reddetti. Netanyahu, haber portalı NRG'ye açıklamasında başbakanlık görevini sürdürmeye devam ettiği müddetçe, Filistin devletinin var olmayacağını söyledi.

Netanyahu, 2009 yılındaki bir konuşmasında Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın Filistin devletinin kurulması ile çözümünü öngören ‘iki devletli çözüm'den yana olduğunu belirtmişti. Başbakan, Bar-İlan Üniversitesi'ndeki konuşmasında bağımsız bir Filistin devletinin kurulabileceğini belirtmiş, ancak bunun için çeşitli şartlar sıralamıştı. AB ve ABD'de iki devletli çözüm önerisinden yana tavır alıyor.

Muhafazakâr Likud Partisi'nin lideri Netanyahu, salı günü yapılacak seçimler öncesindeki keskin açıklamalarıyla İsrail'deki aşırı sağcı seçmenlerin desteğini kazanmaya çalıştığı yorumu yapılıyor.

Zira Ekonomi Bakanı Naftali Bennett'in liderliğindeki aşırı sağcı “İsrail Evimiz” partisi ile Likud arasında ciddi bir rekabet yaşanacağı tahmin ediliyor.