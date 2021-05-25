Netanyahu: Hamas ateşkesi ihlal ederse çok güçlü bir yanıt verilir

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas ateşkesi ihlal ederse çok güçlü bir yanıt veririz" dedi.

AFP'nin aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'de ateşkesin ardından yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkesle ilgili "Hamas ihlal ederse çok güçlü bir yanıt verilir" dedi.

Blinken da basın toplantısında Gazze'nin yeniden inşasının "Hamas'ın yararına olmaması gerektiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyaretinin ilk ayağı olan İsrail'e gitti. Blinken bu ziyarette Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesi güçlendirmek ve İsrail'in hava saldırıları sonucunda büyük zarar gören Gazze'ye yapılan insani yardımları hızlandırmayı hedefliyor.