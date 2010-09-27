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Dünya

NETANYAHU GÖRÜŞMELERİN DEVAMINI İSTEDİ KUDÜS (A.A)

27 Eylül 2010 10:43

-NETANYAHU GÖRÜŞMELERİN DEVAMINI İSTEDİ KUDÜS (A.A) - 27.09.2010 - Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerleri inşaatının dondurulmasına ilişkin moratoryum sona ererken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, ''hızlandırılmış, samimi'' barış görüşmelerinin devam etmesini istedi. Netanyahu, moratoryumun sona ermesinden hemen sonra yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerle bir yıl içinde ''tarihi barış anlaşması'' yapmaya hazır olduğunu yineledi. Başbakan Netanyahu'nun açıklamasında, ''İsrail, Filistin Yönetimi ile barış görüşmelerine devam etmenin yolunu bulmak için gelecek günlerde sürekli temas kurma peşinde olmaya hazırdır'' denildi. Açıklamada, ayrıca Netanyahu'nun, Filistinlilerin görüşmelerden çekilmemesi için ABD, Mısır ve Ürdünlü liderlerle temasta olduğu belirtildi. İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri 2 Eylülde Washington'da başlamıştı. Ancak Netanyahu, inşaatlarla ilgili moratoryumu uzatmayacağını bildirmiş, Abbas da moratoryumun uzatılmaması halinde, barış görüşmelerinin ''zaman kaybı'' olacağını söylemişti.

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