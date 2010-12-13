-NETANYAHU: GEMİ KURBANLARINA TAZMİNAT YOK TEL AVİV (A.A) - 13.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki krizin geride bırakılması ve ilişkilerin normalleştirilebilmesi amacıyla, Gazze yardım gemilerine düzenlenen operasyonla ilgili özür dilenmesi ve gemide ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi konusundaki Türk taleplerine olumsuz yanıt verdi. Netanyahu, gemi baskını kurbanlarına tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Ordu radyosunun haberine göre Netanyahu, partisi Likud'un grubunda yaptığı konuşmada, İsrail'in, gemi olayı kurbanlarına tazminat ödemeye niyetli olduğu yolundaki haberleri yalanladı. Netanyahu, Ankara ile yapılan ve uzlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, bu görüşmelerin İsrail askerlerine karşı açılabilecek davaları önleme amaçlı olduğunu vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Netanyahu, "Bizim kötü niyetle hareket etmediğimizi, meşru müdafaa yaptığımızı kabul etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı. Haberde, olayla ilgili Türkiye'den özür dilenmesi halinde, Kudüs'ün, İsrail askerlerinin uluslararası davalara muhatap olacağı endişesi taşıdığı dile getirildi. Ordu radyosunun haberinde, Karmel dağlarındaki yangının söndürülmesine Türkiye'nin yardımda bulunmasından sonra, İsrailli yetkililerin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi yolundaki ümitlerini dile getirdikleri, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'den özür beklediği hatırlatıldı. Haberde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da, taraflar arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerde bir anlaşmanın formüle edildiğine ilişkin haberleri "spekülasyon" olarak değerlendirdiğine işaret edildi.