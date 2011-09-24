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Dünya

Netanyahu: Filistin'e barış eli uzatıyorum BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

24 Eylül 2011 01:45

-Netanyahu: Filistin'e barış eli uzatıyorum BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunun ardından BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Filistin halkına barış eli uzatıyorum" dedi. "İsrail'in barış istediği, ancak barışa BM kararlarıyla ulaşmanın imkansız olduğu" görüşlerini dile getiren Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a seslenerek, "New York'tayken, vakit geçirmeden geçen yıl kesilen doğrudan barış görüşmelerine başlayabileceklerini" kaydetti. Netanyahu, "Bugün burada, Birleşmiş Milletler'de görüşelim" diye konuştu. Filistin'e, "İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıması" çağrısında bulunan Netanyahu, "Gelin, kontrol noktaları ve duvarlar yerine diyalog köprüleri inşa edelim. Gelin; işgal, yerleşim, savaş ve birbirini alt etme politikaları yerine iki komşu devlet Filistin ve İsrail arasında denklik ve eşitlik temelinde işbirliği içeren ilişkiler inşa edelim" diye konuştu. Filistin'in önce İsrail ile barış yapması gerektiğini, daha sonra devlet olabileceğini söyleyen Netanyahu, eğer böyle bir barış olursa, İsrail'in Filistin'i BM'de tanıyan ilk ülke olacağını ifade etti.

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