Netanyahu: Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşüyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik eleştirilerinin en büyük iltifat olduğunu söyledi. Netanyahu, ''Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye karanlık bir diktatörlüğe dönüşürken, İsrail, vatandaşlarının eşit haklarını yasadan önce de yasan sonra da koruyor'' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 'demokrasi şampiyonu' diye niteleyen Netanyahu, 'Erdoğan'ın Yahudi Ulus Devlet Yasası'na yönelik saldırısının bu yasaya edilmiş en büyük iltifat olduğunu' söyledi.

İsrail lideri, 'Erdoğan'ın Suriyelileri ve Kürtleri katlettiği, kendi vatandaşlarını hapse attığı' iddiasını da tekrarladı.

Öncesinde Erdoğan, Yahudi Ulus Devlet Yasası'nın kabul edilmesinin, 'İsrail'in en faşist, en ırkçı devlet olduğunu' kanıtladığını dile getirmiş, ''Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır'' demişti.