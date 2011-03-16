-NETANYAHU: BÖLGEMİZDE BİR TERÖR EKSENİ VAR TEL AVİV (A.A) - 16.03.2011 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail donanmasının dün Akdeniz'de el koyduğu Victoria adlı yük gemisinde bulunan silahları inceledi. Netanyahu, geminin çekildiği Aşdod limanındaki açıklamaları sırasında, her gün İran, Suriye ve terör örgütlerinin Hizbullah ve Hamas'a silah kaçırma çabaları ile karşı karşıya kaldıkları belirterek "Bölgemizde bir terör ekseni var. Terörizmi önlemek ve barışa bir şans vermek istiyorsak, buna karşı koymamız gerekiyor" dedi. Netanyahu, gemide ele geçirilen silahların, İsrail'in Gazze'ye giden gemileri önlemeye neden ihtiyacı olduğunun kanıtı olduğunu da ileri sürdü. İsrail, geminin Gazze'deki silahlı örgütlere silah götürdüğü görüşünde. Ynet haber sitesine göre, silahların sergilenmesi sırasında, Donanma Kuvvetleri Komutanı yardımcısı Rani Ben-Yehuda, gemideki füzelerin yanında bulunan Farsça el kitapçığını da gösterdi. Ben-Yehuda, iki hafta kadar önce Suriye'nin Lazkiye limanına yanaşan iki İran savaş gemisinin silah kaçakçılığı ile bağlantılı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Ben-Yehuda, "Konteynerler, İran gemilerinin oraya varmasından sonra yüklendi" diyerek, Victoria gemisindeki mürettebatın taşıdıkları yükün silah olduğunu bilmediklerini ifade etti. İsrail ordusu, gemide üç ayrı konteynerde, pamuk balyaları ve mercimek torbaları arasında gizlenmiş 50 ton dolayında silah bulunduğunu tahmin ediyor. İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre, gemide ele geçirilen silahlar arasında 2 roket rampası, İngiliz yapımı olduğu bildirilen iki radar sistemi, 6 adet C-704 tipi gemisavar füze, 10 km'ye kadar menzili bulunan 230 havan mermisinin yanı sıra, diğer havan mermileri ile binlerce Kalaşnikov mermisi de yer alıyor.