Netanyahu: Barış elimi uzatıyorum

T24- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşmasının ardından BM Genel Kurulu’ndaki konuşmada, “Abbas’a barış elimi uzatıyorum. Önce barış olsun, sonra Filistin devleti kurulsun” diye konuştu.

Filistinli temsilcilerden sadece bir kişinin dinlediği Netanyahu İsrail’in ve kendisinin barış istediğini dile getirerek, “New York’tayken, vakit geçirmeden geçen yıl kesilen doğrudan barış görüşmelerine başlayabiliriz. Bugün burada görüşelim” önerisinde bulundu. Anlaşmazlığın esas nedeninin yerleşim inşaatları değil, Filsitin’in İsrail’i bir Yahudi Devleti olarak tanımaması olduğunu kaydeden Netayahu, “İsrail’in bir Yahudi devleti olduğunu kabul etsinler ve barışalım” dedi. İsrail başbakanı konuşmasını, “Barış istiyorsak bizi ne durduruyor? Abbas’a barış elimi uzatıyorum. İkimiz de İbrahim’in oğullarıyız. Bizim halkımız Abraham, sizin halkınız İbrahim diyor. Aynı toprağı paylaşıyoruz” diye sonlandırdı.