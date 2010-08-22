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Dünya

NETANYAHU: BARIŞ ANLAŞMASI ZOR AMA MÜMKÜN KUDÜS (A.A)

22 Ağustos 2010 16:03

-NETANYAHU: BARIŞ ANLAŞMASI ZOR AMA MÜMKÜN KUDÜS (A.A) - 22.08.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''Filistinlilerle barış anlaşmasının zor ama mümkün olduğunu'' söyledi. Netanyahu, tarafların 2 Eylülde doğrudan görüşmelere başlamasının açıklanmasının ertesinde, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, müzakerelerin başarısı konusundaki şüphelerle ilgili olarak, ''Şüphecileri anlayabilirim. Ama müzakerelerde karşımızda ciddi bir ortak bulmak kaydıyla biz onları şaşırtmak niyetindeyiz'' ifadesini kullandı.  ''Filistinlilerle barış anlaşması zor ama mümkün'' ifadesini kullanan Netanyahu, anlaşmanın İsrail için güvenlik düzenlemeleri temelinde olmasının yanı sıra Filistinlilerin İsrail'i bir ''Yahudi halkı devleti'' olarak tanıması ve anlaşmazlığa bir nokta koyulması temelinde olması gerektiği şeklindeki görüşünü de hatırlattı.

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