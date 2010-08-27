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Dünya

Netanyahu: Ayda 2 kere başbaşa görüşelim

İsrail ve Filistin 2 Eylül'de müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Abbas'a ayda 2 kez baş başa görüşmeyi önerdiği belirtildi.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- İsrailli hükümet kaynakları, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a 2 Eylül'de doğrudan görüşmelerin başlamasından sonra ayda 2 kez baş başa görüşmeyi önerdiğini bildirdi.


Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Netanyahu'nun çok sayıda bakanını ABD'ye de ilettiği bu öneriden haberdar ettiğini, iki lider arasındaki görüşmelerin başarısı için, bunların olabildiğince gizli yürütülmesinin esas olduğunu düşündüğünü kaydetti.


Bu arada Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada, Başbakanın dün akşam doğrudan müzakerelere katılacak ekibini oluşturmaya başladığı ifade edildi.


Açıklamada, Netanyahu'nun amacının kendi kontrolünde hızlı, ciddi ve kapsamlı görüşmeler yürütecek dar bir ekip kurmak olduğu kaydedildi.

İsrail basınına göre, ekipte İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman yer almıyor.

Lieberman'ın 2 Eylül'de Washington'a gitmesi de beklenmiyor.

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