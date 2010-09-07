-NETANYAHU: ANLAŞMA BİR YIL İÇİNDE MÜMKÜN KUDÜS (A.A) - 06.09.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bir yıl içinde Filistinlilerle bir barış anlaşmasına varılabileceği görüşünde olduğu bildirildi. Netanyahu'nun sözcüsü Nir Hefez, İsrail Başbakanının, ülkeyi ziyaret eden Amerikalı parlamenterlerden oluşan heyetle yaptığı görüşmede, ''kesintiler veya ertelemeler olmaksızın, böylesine doğrudan ve ardısıra müzakereler yoluyla, bir yıl içinde bir barış anlaşmasına varılmasının mümkün olacağına yönelik inancını'' dile getirdiğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Ortadoğu Dörtlüsü'nün amacı olan, ''İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasının ulaşılabilir olduğu''nu düşündüğü de belirtildi. Bu arada Filistin lideri Mahmud Abbas da, Filistin gazetesi El Ayyam'a yaptığı açıklamada, İsrail ile müzakerelere, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının dondurulması kararının uzatılması halinde devam edeceğini bildirdi. Abbas, bu yöndeki görüşünü, Netanyahu ile yaptığı görüşmede de dile getirdiğini belirtti. İsraillilerle Filistinliler arasındaki bir sonraki müzakerelerin, 14 Eylül'de Mısır'da yapılması bekleniyor.