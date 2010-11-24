-NETANYAHU AMERİKALI KONGRE ÜYESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ TEL AVİV (A.A)- 24.11.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail hakkında olumlu açıklamalarda bulunmasının ardından Küba lideri Fidel Castro'yu öven sözlerinden dolayı, Castro karşıtı Amerikalı Kongre üyesinden özür dilediği belirtildi. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanının yaklaşık iki hafta önce ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında, Castro hakkındaki açıklamaları nedeniyle kendisini eleştiren Kongre üyesi İleana Ros-Lehtinen'ı telefonla arayarak özür dilediğini duyurdu. Haberde, İsrail Başbakanlığının konuyla ilgili olarak, "Netanyahu'nun, sadece belirli bir makaledeki sözlere atıfta bulunduğu, Castro'nun daha önceki yıllarda İsrail'e karşı söylediklerine ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığını vurguladığı" kaydedildi. The Atlantic adlı bir yayın organında yer alan söyleşide Castro, İran'ı eleştirerek, İsrail ve Yahudiler hakkında olumlu cümleler sarf etmişti. Castro, "İsrail'in Yahudi devleti olarak varolma hakkının bulunup bulunmadığı" sorusuna, "Evet, hiç şüphesiz" cevabını vermişti. Yahudilerin Soykırım sırasında yaşadıklarının hiçbir şeyle mukayese edilemeyeceğini de söyleyen Castro, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'a ise "Soykırım inkarcılığını bırak" diye seslenmişti. Castro, kardeşi Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun İsrail ile yeniden ilişki kurup kurmayacağı sorusuna ise "Bu tür şeyler zaman alır" cevabını vermişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Castro'nun bu açıklamalarından memnuniyet duyduğunu söylemiş, bu açıklamaların Castro'nun Yahudi halkı ve İsrail devletinin tarihi hakkında derin bir bilgisi bulunduğunu gösterdiğini dile getirmişti. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de Castro'nun sözleri için övücü cümleler sarf etmiş, kalpten teşekkürlerini iletmişti. Haaretz gazetesi, ABD Kongre üyelerinden olan ve yakında Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını üstlenmesi beklenen Ros-Lehtinen'ın sert bir Küba rejimi karşıtı olarak bilindiğine dikkati çekti. Havana'da doğan Ros-Lehtinen'in henüz küçük bir kızken Florida'ya geldiği, babasının Kübalı göçmenler arasında rejim karşıtı kampanyaların başını çektiği, Ros-Lehtinen'in de son yıllarda Küba'daki rejime karşı alınan yasal önlemlerin önderliğini yaptığı, hatta Castro'ya suikast düzenlenmesini istemeye kadar gittiği belirtildi. Haaretz'in haberinde ayrıca, Ros-Lehtinen'in sıkı bir İsrail destekçisi olduğu vurgulandı. Netanyahu'nun açıklamaları üzerine Ros-Lehtinen'in bir çok İsrailli yetkiliyle temas kurarak, İsrail Başbakanını uyarmalarını ve sözlerini geri almasını istediğini belirttiği kaydedildi.