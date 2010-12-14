-NETANYAHU, ABD'NİN ÖNERİSİNİ OLUMLU KARŞILADI TEL AVİV (A.A) - 14.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin dolaylı görüşmelere geri dönme önerisini olumlu karşıladığını bildirdi. İsrail'in ikinci büyük kenti Tel Aviv'de bir ekonomi konferansında konuşan Netanyahu, Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde İsrail'i ikna etme çabalarında başarısız olan ABD yetkililerinin, İsrail ile Filistin'in dolaylı görüşmelere geri dönmeleri fikrini önerdiğini ve bu fikri olumlu karşıladığını belirtti. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Sonunda, ABD bir buçuk yıl sonra yerleşim faaliyetleri gibi küçük konulara eğilmenin hiçbir yarar sağlamadığını anladı" dedi. İsrail Başbakanı, "ABD, temel konuları görüşmenin, İsrail-Filistin arasındaki ihtilafın kalbini teşkil eden konuların görüşülmesinin önemli olduğunu anladı" diye sözlerine ekledi. Netanyahu, "Umarım dolaylı görüşmeler 'barış için bir çerçeve anlaşması' sağlayacak olan doğrudan görüşmelere yol açar" dedi. Netanyahu'nun, bu açıklamayı ABD Özel Ortadoğu Temsilcisi George Mitchell'le görüşmeden 3 saat önce yaptığı belirtildi. Netanyahu-Mitchell görüşmesinden sonra ise, İsrail Başbakanının bürosundan yapılan açıklama, görüşmenin "olumlu" geçtiği ve Netanyahu'nun gelecek hafta ve aylarda barış ve güvenliği sağlayacak olan bütün temel konuları görüşmeye hazır olduğu belirtiyor. Mitchell yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin'in nihai bir barış anlaşmasına götürecek olan bir çerçeve anlaşmasına varmalarının öneminin altın çizdi. Taraflar arasında doğrudan barış görüşmeleri, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini 10 ay durdurma süresinin Eylül ayı sonunda bitmesinden bu yana ertelenmiş bulunuyor.