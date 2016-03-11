Nestle, içinden 'cam parçaları' çıkan ürünlerini toplatıyor

Nestle, Türkiye'de de satışı bulunan DiGiorno pizza, Lean Cuisine ve Stouffer’s marka dondurulmuş gıda ürünlerini, ıspanağında cam bulunduğu gerekçesiyle geri çağırıyor.

Bloomberg'un haberine göre, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden biri olan Nestle'nin 2015 satış gelirleri 88,8 milyar frank olarak gerçekleşmişti. Şirket, dondurulmuş gıda satışlarında ise geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika pazarında ciddi bir büyüme trendi yakalamıştı. Henüz bir hasarın rapor edilmediği şirket içi soruşturma ise halen devam ediyor. ABD pazarında 3 milyon kutu dondurulmuş DiGiorno pizzayı geri çeken şirket, son dönemde ürün geri çağıran onlarca şirket arasına katıldı.