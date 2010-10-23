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Sağlık

Neştersiz ameliyatlar başlıyor

TKD Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, neştersiz ameliyatların önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracağını söyledi.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Neştersiz kalp ameliyatları yaygınlaşıyor. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, risk altında bulunan hastalar için neştersiz yöntemlerin hayat kurtarıcı olacağını söyledi. 


Milliyet gaztesini haberi şöyle: 


Kardiyoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler yakın bir gelecekte kalp ameliyatlarında neştersiz yöntemlerin sayısını artıracak. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, Türkiye’de ve dünyada kardiyoloji alanında büyük gelişmeler yaşandığını söyleyerek, “Artık neştersiz kalp ameliyatları başlıyor” dedi.

Yerli yabancı yaklaşık 4 bin kardiyoloğun katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde dün başlayan 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir operasyonla neştersiz olarak pulmoner kalp kapağı (Kalple akciğer arasındaki kapak) operasyonu gerçekleştirildi. Kongreye katılan uzmanlar, operasyonu barkovizyondan izleme şansına sahip oldular.


Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene, ameliyatsız, kateterle kasıktan girilerek uygulanan yapay kalp kapakları ve mandallama (clips) gibi yeni yöntemlerin önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracağını belirterek şunları söyledi:


“Klasik yöntemlerle göğüs kafesi açılarak yapılan ve yüksek risk taşıyan ameliyatlar yavaş yavaş tarihe karışacak. Son 10 yıldır geliştirilen ancak yaygın olarak 2007 yılında uygulanmaya başlanan ameliyatsız, anjiyoyla uygulanan yapay kalp kapakları ve mandallama (clips) gibi yeni yöntemler gelecek 5 yıla damgasını vuracak. Önümüzdeki yıllarda yüksek riskli hastalarda ameliyatsız yöntemler açık kalp ameliyatının yerine geçecek ve bu yöntemler yüksek risk taşıyan hastalarda hayat kurtarıcı olacak. Özellikle diyabetli, felç geçirmiş, akciğer hastalığı bulunan ve açık kalp ameliyatı için riskli bulunan hasta grubunda etkin uygulanacak.” Bugün aynı ameliyat Türkiye’de ilk kez bir çocuk hastaya da uygulanacak.

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