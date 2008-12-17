'Neşter-1' davası yeniden

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Neşter-1" olarak bilinen, sosyal güvenlik kurumlarına kardiyoloji malzemesi alım-satımında yolsuzluk iddialarına ilişkin davayla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesinin verdiği bozma kararına uyulmasına karar verdi.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kısmen bozma ve onama kararının ardından davanın yeniden görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanıklar Hakan Adanalı, Emin Aydın Ünal, Şaziye Banu Ünal, Ender Örnek ve Ahmet Tatar ile avukatları, müdahil Hazine ve Sosyal Güvenlik Kurumu avukatları katıldı.

Sanıklar Emin Aydın Ünal ve Şaziye Banu Ünal, Yargıtay bozma ilamının lehe olan hükümlerine uyulmasına, aleyhe olan bölümlerine ise direnilmesine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, Yargıtay'ın bozma kararının, usul ve

yasaya uygun olduğunu belirterek, bu karara uyulmasına karar verilmesini

istedi.



Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verildiğini açıkladı.

İfadesi alınan sanıklar Emin Aydın Ünal ve Şaziye Banu Ünal'ın duruşmalardan vareste tutulmalarına karar veren mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.