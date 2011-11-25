-Nesta bir ay sahalardan uzak ROMA (A.A) - 25.11.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Nesta, sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak. Milan kulübünün açıklamasında, Nesta'nın muayenesinde bacağındaki sakatlığın ciddi olduğunun tespit edildiği ve deneyimli oyuncunun 1 ay futbol oynayamayacağı belirtildi. 35 yaşındaki Nesta, 2002'den beri Milan forması giyiyor. Ligde 3. sırada yer alan Milan, 2 gün sonra Chievo'yu sahasında ağırlayacak.