T24 LogoT24 Logo
Spor

Nesta bir ay sahalardan uzak ROMA (A.A)

25 Kasım 2011 21:56

-Nesta bir ay sahalardan uzak  ROMA (A.A) - 25.11.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Nesta, sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak.  Milan kulübünün açıklamasında, Nesta'nın muayenesinde bacağındaki sakatlığın ciddi olduğunun tespit edildiği ve deneyimli oyuncunun 1 ay futbol oynayamayacağı belirtildi. 35 yaşındaki Nesta, 2002'den beri Milan forması giyiyor. Ligde 3. sırada yer alan Milan, 2 gün sonra Chievo'yu sahasında ağırlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24