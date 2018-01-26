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Nesrin Cevadzade: Birtakım adamların aşık olduğu kadın olmak istemedim

"Korkularımın üzerine gidiyorum; Kadınlar, kadın gibi görünmekten korkmamalı"

26 Ocak 2018 15:52

Kendimi seksi ve güzel hissettiğini söyleyen oyuncu Nesrin Cavadzade, "Duvarlarım var. Hayatıma girmek zor. yalnızım. Bir takım adamların aşık olduğu kadın olmak istemedim" diye konuştu. 

Sosyal medya hesab Instagram'ı sıklıkla kullanan Cevatzade'nin, göğüs dekolteli elbisesiyle paylaştığı fotoğrafı 2 saatte 45 bin beğeni aldı. Women's Style dergisine kapak olan ünlü oyuncu, geçen günlerde kendisine yapılan, "Hayranlarınıza göre ‘cesur, seksi ve kendinden emin’ bir duruşunuz var" yorumuna karşılık olarak, "Bu imajı çok seviyorum. Çünkü üzerime giymeyi tercih ettiğim elbise, ceket bu! Ama tamamıyla 'Nesrin gerçekten bu mu?' derseniz, hayır değil. Çünkü ben sadece bu imajdan hoşlanıyorum" ifadesini kullandı.

"Bu imaj sayesinde hem kendime güç veriyorum" diyen ünlü oyuncu, "Korkularımın üzerine gidiyorum, hem de kadınlara güç verdiğimi düşünüyorum. Beni yanlış anlamadıkları ve sinir olmadıkları sürece."

"Kadınlar, kadın gibi görünmekten korkmamalı"

Oyuncu, “Seksi görünmekten rahatsızlık duyduğunuz zamanlar olmuyor mu?” sorusuna da şu yanıtı vermişti:

"Hiç olmuyor! Kadınlar olarak cazibeli olabilmekle ilgili o kadar köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz ki. Neredeyse her anımız otosansür. Bu yüzden cazibesini saklamak zorunda bırakılmamış bir kadın, gurur duyulacak bir duruş benim için. Kıvrımlarımız var ve bunlar yokmuş gibi davranmaya zorlanıyoruz. Feminen olmak bence çok değerli. Kadınların da kadınlıklarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar kadın gibi görünmekten korkmamalı."

Nesrin Cavadzade, "Kendinizi diğer kadın oyunculardan ayırdığınız yönleriniz neler?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Bence kendi jenerasyonumun en fit kadınlardan biriyim. Bu da çalışkan yapımın bir uzantısı aslında. Ben Sovyetler Birliği’nde doğdum ve büyüdüm. Bale hocamın cetveli sırtımda kırılırdı. Çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Böyle bir eğitim sistemine alışkın olduğum için de kendimi ve irademi kontrol edebildiğimi düşünüyorum."

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