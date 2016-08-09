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Nesrin Cavadzade: Türkiye’de Kardashian gibi muamele görüyorum; halbuki çok saygın bir oyuncuyum

"İnsanlar beni Instagram fenomeni gibi algılıyor"

09 Ağustos 2016 00:08

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, birçok sinema ödülüne sahip olmasına rağmen Instagram fenomeni gibi algılandığını söyledi ve "Türkiye'de gerçekten Kim Kardashian gibi muamele görüyorum. Halbuki çok saygın bir sinema oyuncusuyum" dedi.

Cavadzade, "Yaklaşık 10 senedir oyunculuk yapıyorum. Üst üste koyunca boyumu aşan ödüllerim, 10 tane sinema filmim var ama son bir senedir Instagram kullanmaya başladım. İnsanlar beni Instagram fenomeni gibi algılıyor" dedi.

İki kez Altın Portakal ödülü almış bir oyuncu olduğunu söyleyen Cavadzade, şöyle konuştu: 

“Yeni jenerasyon beni tanımıyor galiba. Sosyal medyada eğleniyorum sonuçta. Türkiye'de gerçekten Kim Kardashian gibi muamelesi görüyorum. Halbuki çok saygın bir sinema oyuncusuyum. Ödüllerimi konuşmak zorunda hissetmiyorum. Zaten insanlar sinemaya gittiklerinde benim ne olduğumu biliyor."

 

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