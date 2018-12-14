Nesrin Cavadzade: Taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum

La Casa de Papel'de rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, hücre terapisi gördüğünü söyleyerek "Ben bu cihaz sayesinde sete taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum" dedi

Oyuncu Nesrin Cavadzade, bağışıklık sistemini dinç tutmak için haftada üç kez -140 derece hücre terapi cihazında kalıyor.

Önceki akşam bir AVM'nin içinde bulunan cihazdan çıkarken objektiflere takılan Cavadzade şöyle konuştu:

"Haftada üç kez bu cihaza giriyorum. Bizim sette herkes grip ve hasta. Hatta domuz gribi geçirenler var.

Ben ise bunun önlemini almak için bu cihazı kullanıyorum. Ben bu cihaz sayesinde sete taş gibi gidiyorum, taş gibi çıkıyorum."